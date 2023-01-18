İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip ortaokulu Din Kültürü zümresi, “Vaiz ve İmam Okulda” projesi kapsamında ilçe vaizini öğrencilerle buluşturdu.

NURİ PAKDİL İHO’DA VAİZ VE İMAM OKULDA PROJESİ

İnegöl Nuri Pakdil İHO öğrencilerini camilerde görevli imam ve vaizlerle buluşturmak amacıyla, okulun Din Kültürü zümresi tarafından “Vaiz ve İmam okulda” projesi hazırlandı.

ÖĞRENCİLERE GÜZEL AHLAKIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Proje kapsamında Okulda düzenlenen son etkinliğe İlçe Vaizi Selçuk Pusal ve Kasım Efendi Camii imamı Mehmet Kuyumcu katıldı. İlçe vaizi Selçuk Pusal konuşmasında güzel ahlakın öneminden bahsederek, Müslüman’ın elinden ve dilinden güvenilen insan olduğunu anlattı. Bu etkinlikte ayrıca öğrencilere, Kasım Efendi Camii imamı Mehmet Kuyumcu tarafından tasavvuf musikisi ve ney sunumu yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren okul müdürü Ahmet Yakışıklı, “Okulumuzda akademik başarı ile ilgili devam eden çok önemli çalışma ve projeler var. Ancak düzenlediğimiz bu proje çok özel bir proje. Öğrencilerimizin kültürel gelişimini ve ahlak eğitimini çok önemsiyoruz. Sağ olsunlar Din Kültürü zümresi öğretmen arkadaşlarımız yaptıkları çalışmalarda güzel ahlak ve namaz konusunu ön plana çıkarıyorlar. Bu çalışmalarımızdan biri de “Vaiz ve imam okulda” projesi Bu proje kapsamında başta ilçe vaizi olmak üzere okulumuz çevresindeki camilerde görevli imam ve müezzinler okulumuz öğrencileri ile buluşuyorlar.” Dedi.