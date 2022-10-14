İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, “İyilikte Buluşalım” Projesi kapsamında Büyükorhan’da bulunan Kınık Ortaokuluna gezi düzenledi.

NURİ PAKDİL’DEN ÖRNEK PROJE

Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu, daha önce Büyükorhan Kınık Ortaokulunda görev yapmış olan Türkçe Öğretmeni Ayşenur Fehimoğlu’nun girişimleri sonucu Kınık Ortaokulu ile kardeş okul oldu.

Nuri Pakdil İHO müdürü Ahmet Yakışıklı başkanlığında, bir grup öğretmen ve öğrenciler Büyükorhan ilçesine giderek Kınık Ortaokulundaki öğretmen ve öğrencilerle buluştular.

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Yakışıklı: “ Projemizin adı “İyilikte buluşalım.” Projemizin amacı: Öğrencilerimizin dayanışma ruhunu geliştirerek okul ikliminde gönül köprüleri kurabilmektir. Türkçe Öğretmenimiz Ayşenur Fehimoğlu hoca hanım, okulumuza atanmadan önce Büyükorhan Kınık Ortaokulunda görevli idi. Hoca hanımın girişimleri ile Kınık Ortaokulu ile kardeş okul olduk. Öğretmen arkadaşlarımız ve bir grup öğrencimizle birlikte okulumuzu ziyaret ettik ve gönül köprüsü kurmaya çalıştık. Ziyaretimizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, hayırsever velilerimizin imkanları ile hazırlanan eğitim araç gereçlerini takdim ettik. Okul kütüphanemize de katkıda bulunduk. Okul idarecileri ve öğretmenleri bizleri çok güzel ağırladılar. Okul müdürü Mehmet Salih Erek’in şahsında okulun öğretmenlerine ve personeline çok teşekkür ediyorum. Eğitim çalışmaları hakkında fikir alışverişimiz de oldu. Kardeş okulumuzla gönül köprüsü kurduk. Devamı da gelecek inşallah! Kınık Mahallesi muhtarı Cevat Eren’e de ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.