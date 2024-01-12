Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Dizisi’nin 14. eseri Nusret Nurdan Eren retrospektifi, kitabevlerinde yerini aldı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan Eczacıbaşı Fotoğrafçılar Serisi’nin bu yılki eseri Nusret Nurdan Eren retrospektifi oldu. Seri, her yıl değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde ve referans kitap niteliğinde izleyicilere sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, serinin 14’üncü kitabı olan eserde, Nusret Nurdan Eren’in benzersiz bir titizlik ve çarpıcı kompozisyon anlayışıyla odaklandığı, bu uğurda mimarlık pratiğini terk ettiği fotoğraf üretimi, peşine düştüğü tema ve formları ortaya koyacak biçimde titizlikle seçilip sıralanmış karelerle aktarılıyor.

Ekim 2023 ‘te, kitabın çalışmaları tamamlandığı sırada hayata veda eden usta fotoğrafçı, tipolojileri ve kapsayıcı çalışma disiplini ile her zaman öne çıkacak ve ilham kaynağı olacak bir sanatçı olarak tanımlanıyor.

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan, editörlüğünü ise Orhan Cem Çetin’in üstlendiği Nusret Nurdan Eren retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde sunuluyor.

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayımlanan ve fotoğraf yıllıkları ile başlayan gelenek, 2010 yılından itibaren ülkemizden bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içerisinde bu seri kapsamında izleyicilere ulaştırıyor. Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi kapsamında bugüne kadar, Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler, Ozan Sağdıç, Sami Güner, Sabit Kalfagil, İzzet Keribar, Ersin Alok, Yıldız Moran, Ergun Çağatay, İbrahim Zaman, Lütfi Özkök, Yusuf Tuvi ve İsa Çelik retrospektifleri yayımlandı.