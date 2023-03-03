Deprem bölgesi İnegöl’de olası yaşanacak büyük felaketin öncesinde kamu kurumlarında başlanan yenileme çalışmalarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllar öncesinden başladığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde 2 binanın depreme dayanıksız olduğu 8 okulun ise güçlendirilmesi noktasında rapor hazırlandı. Bakanlık hemen harekete geçerek 2 binayı yıkıp yenilerken, 4 okulun güçlendirme çalışmalarını tamamladı, diğer 4 okuldaki güçlendirme çalışmaları ise sürüyor. Peki o eğitim yuvaları hangisi? İşte cevabı…

Bilindiği üzere deprem kuşağında bulunan İnegöl’de birçok kamu binasında yenileme çalışmaları yapılmıştı. İnegöl Devlet Hastanesi’nin yıkılıp yenisinin yapılmasıyla başlayan sürece, birçok kamu binası eklenmiş son olarakta Hükümet Konağı yıkılmıştı.

Ancak en çok merak edilen konular arasında on binlerce çocuğun eğitim kurumları vardı. Son yaşanan deprem felaketinin ardından gözlerin çevrildiği eğitim kurumlarında ki son durum gazetemizin yaptığı araştırmayla ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllar önce yaptığı dayanıklılık testlerinde Kız İmam Hatip Lisesi ile Sosyal Bilimler Lisesi’ne ait pansiyonun depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği ve bu nedenle yıkılarak yenilerinin yapıldığı öğrenildi. Yine yapılan çalışmalar sonucunda 8 okulda ise güçlendirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Bakanlık harekete geçerek Turgutalp Anadolu Lisesi, Merkez İmam Hatip Lisesi, Hacer Salih İlköğretim Okulu ve Dumlupınar Orta Okulunda ki güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Aylar öncesinde ise Kocatepe İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu, Şükrünail Paşa İlköğretim Okulu ve Şakir Lakşe İlköğretim Okulu’nda güçlendirme çalışması başladı. Bu 4 okulda çalışmaların 1-2 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Bu arada yaşanan deprem felaketinin ardından yine İnegöl’de ki tüm okullarda yeniden dayanıklılık testlerinin yapılması bekleniyor.