Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde sürdürdüğü cadde yenileme ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde sürdürdüğü cadde yenileme ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede kurumdan yapılan açıklamada, “Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde gerçekleştirilecek planlı yol bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmalarımız nedeniyle 14-17 Temmuz tarihleri arasında saat 08.30 ile 18.00 aralığında güzergah kısmi olarak trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin uyarılarımızı dikkate almalarını ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarırız” denildi.