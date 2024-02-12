BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa'nın nın Mudanya ilçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Bursa'nın Gürsu ilçesinde 13.02.2024 tarihinde 10.00 - 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi Yeşil Çevre Caddesi ve civarında 13.02.2024 ile 29.02.2024 tarihleri arasında 10.00 - 16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."