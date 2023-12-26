Siirt Valiliği, kent genelinde gerçekleştirilecek toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinlikleri yasaklayan bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık itibarıyla başlayacak olan yasağın 31 Aralık'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu" ifade edilerek, bu nedenle alınan kararın can ve mal güvenliği, kişi dokunulmazlığı, emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasını güçleştirmemek adına alındığı vurgulandı.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının belirleyeceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek her türlü eylemin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince yasaklandığı belirtildi.

Siirt Valiliği'nin aldığı karara göre, 26 Aralık 2023 günü saat 00.01'den itibaren 31 Aralık 2023 günü saat 23.59'a kadar il genelinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri veya broşür dağıtma, afiş veya pankart asma gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır.