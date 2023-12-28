Karayolları üzerindeki önemli bakım ve onarım çalışmaları, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları çağrısını getiriyor. Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal Alt Geçidi'nde yapılan bakım çalışmaları sebebiyle, Eskişehir-Bursa istikametindeki bazı şeritler trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Benzer şekilde, TEM Otoyolu'nda Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda eski gişeler ve kanopilerin yıkım çalışmaları nedeniyle giriş noktası değişiklikleri yaşanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Malkara-Çanakkale kesiminde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Bu sebeple, otoyolun her iki yönünde, çalışma programına göre sağ veya sol şerit trafiğe kapatılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 3-7. kilometrelerinde, Bolu Dağı Tüneli geçişi nedeniyle Ankara istikametinde sol ve orta şerit 08.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılırken, sağ şerit ise ulaşıma açık bulunuyor.

Samsun-Ankara yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten devam ediyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek. Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresindeki alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.