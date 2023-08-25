Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapı güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Ferizli Bakırlı Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet vermiş 4 bin metrelik hattı yeniliyor. Hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında bölge uzun yıllar boyunca kesintisiz içme suyu ile buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı ağını genişletme çalışmaları çerçevesinde şehrin muhtelif noktalarında eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar çerçevesinde bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet vermiş 4 bin metre uzunluğa sahip içme suyu hattı yenilenecek. Hat üzerinde devam eden çalışmalar ile bin metrelik kısmın yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Sakarya’nın genelinde sürdürdüğümüz altyapı çalışmaları ile ihtiyaç duyulan noktalarda eskiyen hatları yenilerken aynı zamanda yeni hatları da şehrimizin güçlü altyapı ağı ile buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı kesintisiz içme suyuyla buluştururken aynı zamanda yeni hatlar sayesinde su kayıp ve kaçaklarının da önüne geçiyoruz. Bin metresini yenilediğimiz 4 bin metre uzunluğundaki hattın tamamında çalışmalarımızı yakın zamanda tamamlayacağız” ifadeleri yer aldı.