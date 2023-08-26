Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar ile güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ediyor. Pamukova Gökgöz Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sıkıntıları 2 bin metrelik yeni hat ile çözüme kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Gökgöz Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında nüfus artışı ile birlikte yaşanan içme suyu sorununa 2 bin metrelik hat ile uzun yıllar boyunca çözüm olacak. Tarımsal faaliyetlerin yaz aylarında yoğun olarak yürütüldüğü bölge, yeni hatta devam eden çalışmaların tamamlanması ile birlikte su sorunu yaşamayacak. Yeni hat sayesinde kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyede olacak.

Yeni başlayan çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin hiçbir noktasında su sorunu yaşanmaması için kaliteli içme suyumuzu kesintisiz şekilde mahallelere ulaştıracak yeni hatlar ile altyapı ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Gökgöz Mahallesi’ni 2 bin metrelik hat ile buluşturacağız. Yeni başlayan projemizde devam eden çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni hat sayesinde kayıp ve kaçak oranını da minimum seviyeye indirmiş olacağız” ifadeleri kullanıldı.