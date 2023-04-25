15-20 Nisan'daki ara tatil mesleki çalışma döneminde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden verilen eğitimler, yoğun talep üzerine 30 Nisan'a kadar yeniden erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - ÖBA üzerinden 15-20 Nisan'da yapılan mesleki çalışma programına ilişkin verileri paylaşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 6 günlük süreçte yaklaşık 8 milyon saat eğitime katıldığını belirtti.

827 bin 674 öğretmenin toplam 1 milyon 307 bin 392 eğitim aldığını ifade eden Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"Öğretmenlerimiz 6 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 8 milyon saat eğitim aldı. En az bir eğitime katılan öğretmenlerimizin sayısı 474 bin 663, en az iki eğitime katılanların sayısı 205 bin 497 oldu. 254 bin 586 öğretmenimiz en az üç eğitime, 18 bin 227 öğretmenimiz en az dört, 14 bin 526 öğretmenimiz 5 ve üzeri eğitime katıldı. Öğretmenlerimiz mesleki çalışma dönemindeki eğitimlere yoğun ilgi gösterdi. Gelen talepler üzerine mesleki çalışmaya ilişkin ÖBA'dan verilen eğitimleri, 30 Nisan saat 23.59'a kadar yeniden erişime açtık. Öğretmenlerimiz, 15-30 Nisan arasında en az bir eğitimi tamamlamaları hâlinde mesleki çalışmalarını yapmış sayılacak."

Öğretmenlere mesleki gelişim çalışmalarına gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür ettiğini belirten Özer, "Kişisel ve mesleki gelişimleri için sürekli çalışan, salgın koşulları, deprem gibi zorlu süreçler de dâhil olmak üzere her zaman fedakârca bu ülkenin evlatları için çaba gösteren 1 milyon 200 bin öğretmenimize şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimizin gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarladığımız ÖBA ve yeni yaklaşımlarla öğretmenlerimizin sürekli yanında olmayı, onların mesleki gelişimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.