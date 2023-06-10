Adapazarı Özel Enka Okulları’na öğrencileri, Oda Orkestrasının kendileri için verdiği konserde birbirinden ünlü klasik eserleri dinleme fırsatı bulduSAKARYA (İGFA) - Verdiği her konserde başarısı ile göz dolduran ve kentin marka değeri haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası ilgi görmeye devam ediyor. Engin Şen şefliğindeki orkestra Kocaeli’deki 3. büyük konserinin ardından Adapazarı Özel Enka Okulları’na konuk oldu. Klasik eserlerin ağırlıklı olarak seslendirildiği muhteşem bir repertuar sunan Oda Orkestrası, konserin sonunda öğrenciler tarafından dakikalarca alkışladı.

KLASİK ESERLER SESLENDİRİLDİ

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen konsere öğrenci ve öğretmenler ilgi gösterdi. Oda Orkestrası, öğrenciler için ağırlıklı olarak klasik eserlerden oluşan bir repertuar sundu. Konserde ünlü Alman Besteci Handel’in yanı sıra valsleriyle ünlü Rus Besteci Shostokovich’in eserleri seslendirildi. Ayrıca Erdal Tuğcular’a ait Renkler Suiti Şelpe, Köroğlu, Denizde Akşam, Nihavent Longa, Obllivion, Pro Una Cabeza ve Palladio da seslendirilen eserler arasında yer aldı.

ODA ORKESTRASINI ÇOK SEVDİLER

Şef Engin Şen, eserlerin seslendirilme aralarında öğrencilere; Oda Orkestrası, besteciler ve enstrümanlar hakkında bilgi aktardı. Büyük bir dikkat ve ilgiyle konseri izleyen öğrenciler, zaman zaman şef Engin Şen’e klasik müzikle ilgili sorular yöneltti. Konserin sonunda çocuklar beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla ortaya koydu.

TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Adapazarı Özel Enka Anaokulu Müdürü İlkokul Müdürü Eser Sunter ile müdür yardımcısı Useyyid Gökcen de, şef Engin Şen’e çiçek takdim ederek; okullarında verilen bu güzel konser için teşekkür etti.