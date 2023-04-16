Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için bu ay toplam 645 milyon 269 bin 922 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı yaptığı açıklamada, çocuk politikalarının temelinde, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinin bulunduğunu belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini kaydetti.

Öte yandan depremin ardından bugüne kadar; afet bölgesinde 4 bin 808 personel ile 1 milyon 602 bin 783, afet bölgesi dışında 5 bin 213 personel ile 677 bin 445, ALO 183 hattında 15 personel ile 983 olmak üzere topladam 10 bin 36 personel ile 2 milyon 281 bin 211 psikososyal destek görüşmesi yapıldığı bildirildi.