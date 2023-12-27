Kredi kartı milyonlarca insan tarafından neredeyse tüm alışverişlerde kullanılıyor.

Kredi kartına taksit ise vatandaşlar tarafından adeta vazgeçilmez hale geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartında taksitin iptal edilebileceğinin sinyalini verdi.

Hazine’nin başındaki isim Mehmet Şimşek iş ve finans dünyasıyla buluşmasında kredi kartına taksit imkanı ile ilgili çok konuşulacak bir mesaj verdi. Şimşek yaptığı açıklamasında “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu da vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor. Bu iyi bir şey değil” dedi.

Kredi kartları ile ilgili alınan son kararda; havayolu, seyahat acentaları, konaklama ve yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit uygulaması kaldırılmıştı. Bakan Şimşek'in o açıklamasından sonra ise gözler acaba ‘bütün harcamalarda kredi kartına taksit uygulaması kalkacak mı?’ sorusunun yanıtına çevrildi.

YENİ YILDA KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ KALKABİLİR

Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 programında da ‘ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecektir’ ifadesi yer alırken gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı da vurgulanıyor. Yani kredi kartından taksitli alışverişin bu ifadelere göre yeni yılda son bulma ihtimali bulunuyor.

KREDİ KARTINA TAKSİT İÇİN VATANDAŞ NE DİYOR: ‘YANDIK! BİZİ ÇOK ÜZERLER’

Esnaf ise bir önceki sene yüzde 80 nakit olan bir cirolarının şu anda yüzde 85 kredi kartına döndüğünü belirtiyor. Vatandaş da kredi kartına taksit imkanının kalkmamasını istiyor. Show Haber muhabirinin kredi kartına taksit imkanı ile ilgili sorularını yanıtlayan vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

“Yandık! Bizi çok üzerler çünkü ben çoğu zaman taksit yaptırıyorum tek çekim alamıyorum. Harcamalar genelde taksit yani. Ortalama gelirimizle birbirini tamamlıyor. Gelir çok düşük, gider onun 3-4 katı taksitin kalkması kötü etkiler. Bu bütün herkesi etkiler. Alım gücümüz düşer bir tık daha harcamalarımızı kısarız diye düşünüyorum.”