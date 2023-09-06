Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi tarafından Uluslarası Tarihi Uzunköprü Festivali’nde, Uzunköprü Belediyesi ve Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi tarafından yarın akşam gerçekleştirilecek Gazetecilik- Vefa ödülleri için gazeteciler ziyaret edilerek törene davet edildi.EDİRNE (İGFA) - TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ile Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz, Uzunköprü’de ödül alacak gazetecileri ile buluştu.

Festival sahnesinde gerçekleştirilecek ödül töreni için kendilerini davet eden Demir ve Oğuz, daha sonra Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Didem Şeker ile de görüşerek ödül töreni öncesi son durumu gözden geçirdi ve hazırlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ödül töreninde vefat eden gazetecilerin yakınları ve çalışan gazeteciler olarak 27 basın mensuplarına ödül verilecek.