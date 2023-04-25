Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki elektrik arzının güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin yeniden sağlanması için ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) -Adıyaman’ın merkezinde ve Gölbaşı ilçesinde görev alan ekiplerin 10 günde bir değiştiğini ve şu anda sekizinci ekibin bölgede olduğunu söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Ekiplerimiz deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sunabilmek için gönüllülükte adeta birbirleriyle yarışıyor. Şu ana kadar toplam 278 çalışanımızla bölgede yer aldık. Tüm çalışmalar tamamlanıncaya kadar da orada bulunmaya devam edeceğiz” dedi.



Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından bölgedeki elektrik arzının yeniden güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Ülkemizi sarsan bu büyük felakette yaraların sarılmasına katkı sunabilmek için ilk günden itibaren aralıksız olarak çalışıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda depremin hemen ertesi günü bölgeye intikal ederek hem arama kurtarma çalışmalarına katıldık hem de elektrik arzının yeniden sağlanması için seferber olduk. Saha ekiplerimiz, iş güvenliği uzmanlarımız ve ekip yöneticilerimiz, deprem bölgesindeki çalışmalara gönüllü olarak katılmak için adeta birbirileriyle yarışıyor. Ekiplerimiz 10 günde bir değişiyor, şu anda sekizinci ekibimiz bölgede. Tüm çalışmalar tamamlanıncaya kadar da bölgede olmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımıza göstermiş oldukları dayanışma ruhu ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Halihazırda bölgede yer alan sekizinci ekipte yer alan 20 gönüllü OEDAŞ çalışanı da 5adet hidrolik platformlu araç ve 3 adet 4x4 araç ile faaliyetlerine devam ediyor.