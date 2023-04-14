Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği “Enerjimiz Eşit” projesi ile Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü.ESKİŞEHİR (İGFA) -Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki Enerjimiz Eşit projesiyle aldığı ödüllere bir yenisini ekledi.

2021 yılında EBRD’nin düzenlediği Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde gümüş madalyaya, 2022 yılında ise T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde Enerjide Örnek Şirket ödülüne layık görülen OEDAŞ bu kez de Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından gerçekleştirilen ödül programında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci kategorisinde Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’nü kazandı. Ödül, 24 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende takdim edilecek.

2019 yılında hayata geçirdikleri Enerjimiz Eşit projesiyle kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, çalışmaların ödüllerle taçlandırılması da toplumsal cinsiyet eşitliği alanına güçlü bir şekilde eğilmemiz noktasında kendilerine güç verdiğini söyledi.