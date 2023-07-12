İstanbul ve Bursa'da off-road tutkunları, zorlu tırmanışlarıyla izleyenleri adeta büyüledi. Pes etmeyen sporcuların araçları, bazen devrilme tehlikesi atlattı, bazen ise iki teker üzerinde durdu. Heyecan dolu faaliyetler, başarıyı pes etmemekle kanıtladı.

Türkiye'nin dört bir yanında parkur tanımayan Off-Road Türkiye Grubu üyeleri, İstanbul ve Bursa'daki tırmanışlarıyla herkesi şaşırttı. İnatçılıkları ve cesaretleriyle başarıyı yakalayan sporcular, araçlarıyla büyük bir gösteri sundu. Uludağ'ın eteklerinde ve İstanbul'un Darlık Barajı çevresindeki faaliyetlerinde 12 kişilik arkadaş grubu, 5 arazi aracıyla nefesleri kesen performanslar sergiledi.

İnsanların bile zorlukla ayakta durabildiği dere parkurunda tırmanan arazi araçları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Ancak en büyük zorluk, bataklık olan parkurdan geçmekti. Arazi aracı defalarca çamura saplandı, çıktı ve son denemesinden önce arkadaşına çarpmaktan son anda kurtuldu. Fakat başarı, pes etmemekten geçti ve sonunda Selim Ustaoğlu'nun aracı başardı.

Selim Ustaoğlu, başarıya giden yolun pes etmemek olduğunu vurgulayarak, "İşin sonunda genellikle doğanın galip geleceği düşünülür. Ancak biz sporcular asla pes etmeyi düşünmeyiz. Gerekirse onlarca kez deneyiz, ama yine de başarırız. Araçlarımızı dayanıklı ve yetenekli hale getirmek için özen gösteriyoruz. Kısacası, pes etmek bizim kitabımızda yok" dedi.

Off-road tutkunlarının İstanbul ve Bursa'daki bu etkileyici performansı, izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Nefes kesen tırmanışlar ve heyecan dolu anlar, off-road sporunun zorluğunu ve tutkunu olanların azimlerini bir kez daha ortaya koydu.