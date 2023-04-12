ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Oğan ile Kılıçdaroğlu'nun "Seçim güvenliği" konusunu görüştüğü belirtildi.

Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, "Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

Oğan seçim güvenliği konusunu görüşmek üzere diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edeceklerini söyledi.

İHA