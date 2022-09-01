Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Murat Y. yönetimindeki 16 AVL 630 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Cahit G. yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı oğlunun Acil Serviste gören annesi, gözyaşı döktü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.