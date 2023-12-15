Çorum'un İskilip ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, Menşure Arık adlı kadının, şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık'ı İskilip Kalesi surlarından iterek öldürdüğü iddia edildi. 22 Mayıs 2021 tarihinde yaşanan olayda, anne ile oğlu kale çevresinde geziyordu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Menşure Arık, oğlu Ferdi'ye saldırdı ve onu surlardan aşağı itti. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Menşure Arık'ı gözaltına aldı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Menşure Arık ve tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında "altsoyu nitelikli kasten öldürme" ve "altsoyu kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından dava açıldı. İki yıldır devam eden davada, mahkeme heyeti Menşure Arık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın mahkemedeki tutumu göz önüne alınarak, cezası müebbet hapis olarak belirlendi. Diğer sanık Cebrail Arık ise beraat etti.