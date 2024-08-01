Orman Genel Müdürlüğü, son bir haftada Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, toplamda 334 yangın olayının yaşandığı belirtildi. Bu yangınların 148'inin ormanlık alanlarda, 186'sının ise orman dışı bölgelerde meydana geldiği ifade edildi.

Yangınların en yoğun yaşandığı bölgeler arasında İzmir, Gaziantep, Antalya, Denizli ve Hatay yer aldı. İzmir'in Dikili, Bayındır, Urla ve Gaziemir ilçeleri ile Hatay'ın Hassa ilçesi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, Muğla'nın Milas ilçesi, Antalya'nın Serik ilçesi, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ve Denizli'nin Çivril ilçesi gibi bölgelerde geniş çaplı yangınlar çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, bu yangınlara karşı yürütülen müdahalelere dikkat çekerek, ormanlık ve orman dışı alanlarda sürdürülen yoğun mücadeleye devam edileceğini belirtti. Yangınların kontrol altına alınması için tüm kaynakların seferber edildiği vurgulandı.