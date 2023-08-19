Nüfusunun dörtte birini üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Edirne’de, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin kiralık daire telaşı başladı. 1+1 dairelerin neredeyse tükendiğini ifade eden emlakçılar, kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını ifade etti.

Öğrenci şehri olarak bilinen 192 bin merkez nüfuslu Edirne’ye bu yıl üniversite eğitimi için 50 binden fazla öğrenci gelecek. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin ev arama telaşı başladı. 2+1 ve 3+1 kiralık dairenin neredeyse bulunmadığı Edirne’de 1+1 dairelerin sayısı da yetersiz kalıyor. Üniversiteye yakın mahallelerde kiralık daire bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği kentte, öğrenciler istedikleri mahallelerde daire bulamaz oldu.

Edirne’de emlakçılık yapan Mehmet Can Altuğ, kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını anlattı. Öğrencilerin istedikleri konumda daire bulamadığını ifade eden Altuğ, mevcut kiracıların başka eve taşınmaması nedeniyle her yıl 2+1 ve 3+1 daire sorunu yaşandığını söyledi. Edirne’de sürekli 1+1 daire yapıldığının altını çizen Altuğ, ancak bu dairelerin sayısının yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sene 2 bin 500 lira olan 1+1 dairelerin bu sene 7 bin liradan kiralandığını söyleyen Altuğ, ev sahiplerine öğrencilere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.