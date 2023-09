2023-2024 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle başladı. Bu yıl Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu’nda ilk ders zilinin çalınmasıyla il genelinde 190 bin 352 öğrenci ders başı yaptı.

Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yıkılan ve tekrar aynı yerinde inşa edilen Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu’nun açılışının da gerçekleştirildiği törende öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okurken, konser ve halk oyunları gösterileri de yapıldı. Törende Vali İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri ilk ders yılını hep birlikte çalarak yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ali Tatlı: “İnsan hayat boyu öğrenerek yaşar”

Salgı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı. Müdür Tatlı, “İnsan eğitimle dünyaya gelmez fakat hayat boyu öğrenerek bir yaşam sürer. Yeni bir eğitim öğretim yılına daha dünyanın en güzel mesleğini icra etmenin mutluluğu ve öğrencilerimizle yeniden buluşmanın heyecanı ile başladık. 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize başarılar getirmesini diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Bu nedenledir ki ömrümüzü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmeye adadık. Yapılan yeni binalarla birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılında bin 25 okulumuzda 10 bin 100 snınıfta 16 bin 617 öğretmenle bugün itibariyle 190 bin 352 öğrencimize hizmet etmekteyiz. İnsan yetiştirmek, onları ahlaki değerlerle donatmak, vatanına ve milletine hayırlı birer insan olmasını sağlamak zorlu ve özveri isteyen bir süreçtir. Bu süreçte sizleri daima yanımızda görmek isteriz. Sizler bizimle beraber olursanız bizler daha verimli ve güçlü oluruz. Sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik, sorumluluk bilinci ve ahlaklı olmak temel evrensel değerlerdir. Başarılı tüm insanlar bu değerlere sahip olmaları sayesinde kazanmışlardır. Bu nedenle hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan çocuklarımıza; iyiyi doğruyu, erdemi ve evrensel değerleri öğretmeye devam edeceğimiz yeni eğitim öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yücel Yılmaz: “Okullara desteğimiz hep sürecek”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı konuşmada kendisinin de bir eğitimci olduğunu belirterek il genelindeki okullara destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti. Yılmaz, “Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcımız hayırlı uğurlu olsun. Birinci sınıflar önceden başladı okula alıştılar ve 180 gün sürecek bir eğitim maratonu başladı. Ders yapılıyorken öğrenenler var bir de arkadaşlarla birlikte öğrendiklerimiz var. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım ama bu temsili bir görev, meslek olarak ben eğitimciyim. Her okul açıldığında içim kıpır kıpır oluyor. Keşke bu sıralarda öğrencilerle daha sık vakit geçirebilsek. Ama ödevlerimiz çok. Ben bir belediye başkanıyım ve 9,5 yıl bitti. Bu yıl süresince hep bir öğretmen, veli, okul müdürü, milli eğitim müdürü geldiğinde hep o günlerim aklıma geldi ve bir şekilde çözüm üretmemiz lazım dedim. Ödevlerimizi hep aldık. Bir tane okul müdürü yoktur ki bir şey isteyip de geri çevrildik diyen. Maliyeti çok yüksek projeler geldi onlara da tamam dedik. Asıl görevimiz bu okulun içinde bulunduğu halı saha gibi çocukların sosyalleşebilecekleri, kendilerini ifade edeceği, okul dışında da sosyalleşeceği alanlar yapmak. El birlik yapıyoruz. Bizim de eğitime katkılarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Vali İsmail Ustaoğlu: “190 binin üzerinde çocuğumuz ders başı yaptı”

Vali İsmail Ustaoğlu da 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle yaptığı konuşmada, “Balıkesir ilimizde bugün itibariyle 190 bin öğrencimiz 16 bin 600 öğretmenimizle bin 25 okulumuzda eğitim-öğretimimize inşallah başlamış bulunmaktayız. Bu anlamda bu eğitim-öğretim sezonumuz ilimiz için, ülkemiz için inşallah hayırlara vesile olur. Bizler ilin valisi olarak tüm emniyetimizle, güvenlik güçlerimizle, milli eğitim camiamızla sene başı gerekli değerlendirmeyi ve toplantılarımızı, istişarelerimizi yaptık. Yavrularımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitimine devam etmeleri, okullarına gitmeleri noktasında gerekli tedbirlerimizi aldık. İnşallah bunun da yıl boyunca takibini ve denetimini hep beraber yapacağız. İlimizde özellikle taşımalı eğitim gören yavrularımızın, aynı şekilde bunların sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınmaları noktasında da gerekli denetimlerimiz olacak. Tüm okullarımızda bizim okullarla irtibatlı polislerimiz var. Bununla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Yine aynı şekilde yıl boyunca okullarımızda çocuklarımızı rahatsız edecek; başta okul çevreleri olmak üzere her türlü denetimimizi ve takibimizi hep beraber yapacağız ve yeter ki yavrularımız emniyetli ve huzurlu bir biçimde eğitim ve öğretimlerine devam etsin.

“Gözlerinizdeki ışık bizim umutlarımızı yeşertiyor”

Bugün inşallah ilk ders zilini çalmış bulunuyoruz. Bu vesileyle bugün burada eğitim-öğretime açmış olduğumuz Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulumuzda bu sezonumuzu açtık. Hep beraber bu eğitim-öğretim dönemimizi atlatacağız. Hangi alanda olursa olsun başarı tesadüf değildir. Başarının altındaki en büyük etken çalışmak, disiplin, azim ve fedakarlıkla olur. Gözbebeği evlatlarımız, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Şu an karşımda yürekli kıpır kıpır olan evlatlarımızın arasında inşallah geleceğin bilim adamlarını, geleceğin şampiyonlarını, geleceğin edebiyatçılarını, sanatçılarını, iş adamlarını, mühendislerini ve yöneticilerini görüyoruz. İşte onlar ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz, bizim geleceğin mimarları olacaklar. Bunlar önemli olan milli ve manevi değerlerine sadık bir neslin inşa edilmesinde tabi ki en önemlisi de kıymetli öğretmenlerimize bu yolda ciddi görevler düşüyor. Her biri ayrı değer olan öğretmenlerimizin emekleri ise ülkemizin ve milletimizin önünde bu yavrularımıza yeni ufuklar, yeni heyecanlar inşallah atacak. Sevgili öğrenciler; sizler büyük bir milletin evlatlarısınız, kutlu bir ecdadın torunlarısınız. Sizler geleceğimizin teminatı, milletimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın anahtarısınız. Her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu güzel ülkemizin gücüne, kendinizi inandırmanız gerekir. Gözlerinizdeki ışık ülkemizin ve milletimizin geleceğine dair umutlarımızı yeşertmektedir. Sizlerin istikbali için; sizlere daha güçlü bir ülkeyi miras bırakmak için hep birlikte çalışıyoruz. Çocuklarımızın huzurlu, güvenli bir şekilde eğitim ve öğretine devam etmeleri için elimizden gelen tüm gayretleri ve çabayı gösteriyoruz ve bundan sonra da göstereceğiz. Eğitimde üç sacayağı var. Öğretmen, öğrenci ve veli. Bu üç sacayağı ne kadar birbirleriyle iletişimi güçlü, ne kadar birbirleriyle uyumlu olursa işte eğitim de orada istenen düzeye ulaşır. Bunun için de bizler de ilimizde bununla ilgili projeler geliştireceğiz. Öğretmen, öğrenci ve veli sacayağını güçlü bir şekilde tutmak için hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılış töreninde yapılan protokol konuşmalarının ardından Vali İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri hep birlikte zil çalarak öğrencileri okullarına aldı. Törene Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey ile il protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.