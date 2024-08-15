Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Drama Atölyesi’ni tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını törenle aldı. Çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek, sözel ve bedensel iletişim becerilerini geliştirmek, hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen atölyede 7-11 yaş arası öğrencilere uzman eğitmenler tarafından 6 hafta süren eğitim verildi.

‘Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor’ adlı proje kapsamında gerçekleştirilen ücretsiz Çocuk Drama Atölyesi'ni başarıyla bitiren 24 öğrenciye sertifikaları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından takdim edildi. Sertifika töreni Soğanlı Kültür Merkezi'nde yapıldı ve çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Çağdaş Drama Derneği Eğitmeni Gülşah Güler, kursların çocukların zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti. Güler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve emeği geçenlere teşekkür ederek, kurs sürecinde çocuklarla masal atölyeleri ve maceralar yaşadıklarını ifade etti. Çocukların hayal dünyalarını geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sertifikalarını alan çocuklar, bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini iletti.