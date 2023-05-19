19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Derince’de coşku içerisinde kutlanırken, düzenlenen etkinliklerde öğrenciler çeşitli gösterilere imza attı.

Ülke genelinde coşkulu şekilde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Derince’de hafta boyunca çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programının bu kez adresi Derince Kapalı Spor Salonu oldu. Burada sportif ve sanatsal etkinlikler de gerçekleştirildi. Öğrencilerin salon sporları branşlarında renkli gösterilerine sahne olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda halk oyunları gösterileri de sahnelendi. Katılımın son derece yoğun olduğu ve coşku içerisinde geçen kutlama programı protokolün sporcuları tebrik etmesinin ardından sona erdi.

Törene Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Ali Karaca, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.