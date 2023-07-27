Çin, Tunus ile Kazakistan uyruklu öğrencilerin aralarında bulunduğu gençler, İzmit’te mozaik ve toka baskı workshopunda becerilerini sergiledi.

İzmit Belediyesi okulların yaz tatilinde çocukların eğitici ve eğlendirici vakit geçirebilmesi adına çalışmalarına devam ediyor. AIESEC ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ortaklığında Tınaztepe Vakfı Etkinlik Merkezinde ‘Eğlenelim, Öğrenelim İngilizce Yaz Etkinliği’ gerçekleşti. İzmit Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından etkinlikte workshop programı gerçekleşti. AIESEC ve ÇYDD öğrencilerinin bulunduğu workshopta Çin, Tunus ve Kazakistan uyruklu öğrencilerde becerilerini sergileme imkanı buldu. İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) faaliyet gösteren girişimci kadınların katıldığı workshopta öğrenciler, mozaik ve tokat baskı konusunda ürünleri ortaya çıkardı. Birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığı program sonunda öğrenciler, etkinliğin oluşmasında emeği geçenlere ve Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.