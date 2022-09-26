Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletteki 2 öğrenci yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Park caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Özgenur S. yönetimindeki 16 F 7326 plakalı otomobil, karşıya bisikletle geçmeye çalışan Ahmet Efe G. (10) yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk ile arkasındaki arkadaşı Mustafa D. (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.