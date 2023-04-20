Gebze Belediyesinin düzenlediği etkinlikle öğrenciler, Dünyanın ilk SİHA gemisi olan yerli ve milli TCG Anadolu’yu ziyaret etti.

Üç farklı liseden seçilen öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte İstanbul Sarayburnu’nda bulunan Dünyanın ilk SİHA gemisi olan yerli ve milli TCG Anadolu savaş gemisi ziyaret edildi. Hafta başı ziyarete açılan TCG Anadolu’yu gezen ve bilgi alan öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Gemi içerisinde bulunan, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’nın yanı sıra İHA, SİHA ve helikopterleri de yakından görme şansı elde eden öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.