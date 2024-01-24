Altınova Subaşı İlkokul ve ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri, yarı yıl tatili etkinlikleri çerçevesinde Subaşı Göç Evi’niz ziyaret ettiler.

Yalova’nın Altınova İlçesi Subaşı Beldesi İlkokul ve ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri, yarıyıl tatili etkinlikleri çerçevesinde Subaşı Göç Evi’niz ziyaret ettiler. Ziyarette öğrenciler beldenin kuruluş hakkında bilgi aldılar.

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu Başkanı Zeki Gürsu, Subaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini, Subaşı Göç Evi’nde ağırladı.

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu olarak beldenin tanıtım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Zeki Gürsu, “Beldem Subaşı İlkokulu ve Ortaokul sınıf öğrenci ve öğretmenlerine eğitim ara dönem etkinlikleri kapsamında beldenin kuruluşu, yerel tarihi ile ilgili program düzenledik.

Sosyal Bilgiler öğretiminde; görsel ve sözel anlatım, tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasında müzelerin öneminin öğrenciler aktarılması onların bakış açısı ve değerlendirme bakımından faydalı olacağı kanaatindeyim.

Subaşı Göç Evi amacını ve niteliklerini öğrencilere aktarabilmek için bizlere konuk olan minik ziyaretçilerimize sergileri, sergilenen nesneleri, müze ortamını, müze çevresini, müze ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve aktif bir öğrenme ve gelişme alanı olarak kullanılmasını yönünde bilgilendirmeliyiz.

Yeni ilköğretim programıyla birlikte okul dışı öğrenme ortamlarının gündeme gelmesi ve yaparak-yaşayarak öğrenme yaklaşımlarının benimsenmesi Göç Evimizi önemli bir öğrenme ortamı haline getirdi. Okullarla yakın iş birliği içine girerek öğretim programlarıyla ilişkili eğitim etkinlikleri geliştirmekte, duyulara hitap eden, öğrencilerin nesnelere dokunarak ve uygulamalar yapabildikleri yapıya kavuşmuştur. Müze eğitimi yöntem, teknik ve etkinliklerinin ilköğretim eğitimi süresince Subaşı Göç Müzesi’nin ve grubumuzun keşfe dayalı öğretim süreçlerine katkı sağlamayı diliyoruz” diye konuştu.