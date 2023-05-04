Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü ve kurs öğrencileri muhteşem bir konser verdi. Piyano, keman, klasik gitar, yan flüt, çello, viyolonsel ve bağlama eğitimi alan öğrenciler klasik batı müziği eserleri ve türkülerle performanslarını sergiledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü ile kurs öğrencileri muhteşem bir bahar konseri verdi. Doğu Garajı Kültür Merkezi Performans sahnesinde düzenlenen bahar konserinde 50 öğrenci sahne aldı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü ve kurs öğrencileri piyano, keman, klasik gitar, yan flüt, çello, viyolonsel ve bağlama eğitimi alan öğrenciler klasik batı müziği eserleri ve türkülerle performanslarını sergiledi.

Öğrenciler konserde solo performans dışında, Duo Drio ve Quartet olarak da performans sergileyerek ortak sahne heyecanı yaşadı. Eserlerinde, baro, klasik, romantik ve çağdaş dönemi hissettiren, popüler kültür eserleriyle keyifli bir akşam geçirten, Türk Halk Müziği’nin eşsiz ezgileriyle muhteşem bir konser veren öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı. Salonu tıklım tıklım dolduran aileler unutulmaz bir geceye tanık oldu. Genç sanatçılar yetenekleriyle dinleyenlerden tam not aldı. Alkışların bol olduğu gecede hem öğretmenler hem de aileler öğrencilerinin ve çocuklarının performanslarını gururla izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Eğitim Bölümü Başkanı Sonay Yener öğrenci ve öğretmenlerin bir yıllık eğitimin ardından konser programıyla performans sergilediklerini belirterek, geleceğin müzisyenlerini yetiştirdiklerini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila da konser sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek Başkan Muhittin Böcek’in sevgi ve selamlarını iletti.