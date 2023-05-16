Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), Selvi Ağca Kızılay Anaokulu öğrencileri ile “Enerji Tasarrufu ve Verimli Enerji Kullanımı” için bir araya geldi.

TREDAŞ, enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla yaptığı çalışmalarını, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle sürdürüyor. TREDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanları, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Selvi Ağca Kızılay Anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Gerçekleşen eğitimde, verimli enerji kullanılması, evlerde ve okullarda enerji tasarrufu yapılmasının önemi, enerjinin hayatımızdaki yeri gibi konularda öğrencilere eğitimler verildi. Öğrenciler enerji tasarrufu ve verimli kullanım konusunda daha sürdürülebilir bir dünya konusunda bilgilendirildi.

Çok sayıda öğrencinin yanı sıra eğitimcilerin de hazır bulunduğu eğitimin sonunda, öğrencilere katılımlarından dolayı “Enerjinin En Verimli Kahramanı” yazan plaket ile hediyeler verildi.