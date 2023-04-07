İnegöl'de özel halk otobüsü şoförü, gürültü yaptıkları gerekçesiyle yol kenarında öğrencileri otobüsten indirdi.

İnegöl'de özel halk otobüsü şoförü seyir halinde olduğu sırada otobüste gürültü yapan öğrencilere uyarılarda bulundu.

İddiaya göre öğrenciler gürültü yapmaya devam edince Yenice Köprülü Kavşağı civarında aracı yol kenarına çeken otobüs şoförü öğrencileri otobüsten indirdi.

Çok sayıda öğrenciyi otobüsten indiren öfkeli şoför, daha sonra öğrencileri yeniden otobüse alarak güzergahına devam etti.

Yaşanan olay ise öğrencilerden biri tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Öte yandan İNULAŞ'tan verilen bilgiye göre şoförün işine son verildiği belirtildi.