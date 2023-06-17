Edirne’nin Keşan ilçesinde, TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından 8 dönümlük bir alanda yetiştirilen arpa ürünü, Keşan Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen salon satışında, sembolik açık artırma usulüyle kilogramı 30 liradan satıldı.

TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından, Keşan-Mecidiye yolu üzerinde, 8 dönümlük tarlada yetiştirilen arpa ürünü hasat edildi. Öğrencilerin ekim yaptığı tarlada başlatılan hasadın sonunda, 3 tona yakın arpa elde edildi. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile STK temsilcilerinin de katıldığı hasat sonrasında, hasat edilen arpa, salon satışı için Keşan Ticaret Borsası’na getirildi.

Yapılan açık artırmalı sembolik salon satışı başlangıç değer fiyatı 5 TL olarak açıkladı. Yapılan açık artırmada 30 TL/kilogram fiyat veren Ali Kurt, öğrencilerin yetiştirdiği tarladan çıkan 2,6 ton arpayı satın aldı. Satıştan elde edilecek gelir, tarım bölümünün üretiminde kullanılacağı bildirilirken, satış sonunda yine tarım bölümü için çeşitli hediyeler takdim edildi.