Yalova Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi öğrencileri, ilçede bulunan yaşlılara ziyaretler gerçekleştirerek, onları mutlu etmenin yollarını arıyorlar.

Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı (ÇPL) Anadolu Lisesi Öğrencileri, Değerler Eğitimi Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında ilçede yaşayan Cemile Arslan’ı evinde ziyaret ettiler.

Altınova ÇPL. Anadolu Lisesi Öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özlem Bulduk ile birlikte Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sinan Arslan’ın ilçede yaşayan annesi Cemile Arslan’ı evinde ziyaret ettiler.

Öğretmen ve öğrencileri karşısında gören Cemile Arslan’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Öğrencilerle sohbet eden Cemile Arslan, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendi elleriyle Cemile Arslan’a ikramlarda bulunan öğrenciler de bu tür ziyaretlerin devam edeceğini söylediler.

Yaptıkları çalışmadan dolayı öğrencilerini kutlayan Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özlem Bulduk, “Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk kapsamındaki ziyaretleri oldukça önemli. Kuşakların buluşması, tecrübelerin paylaşılması oldukça değerli. Bu tür etkinliklerimi gönüllülük esasıyla devam edecektir” diye konuştu.