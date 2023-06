Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde devreye aldığı eğitim sosyal destek paketiyle, ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 3’er adet 100’er TL’lik eğitim destek çeklerini ulaştırıyor. Geçen seneye göre kırtasiye yardımını iki katına çıkardıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplam 60 bin kırtasiye çeki dağıtımıyla ailelere katkının ve esnafa desteğin 6 milyon TL’ye ulaşacağını belirtti.

Pandemi ile mücadele kapsamında geçtiğimiz iki yıl boyunca Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine çeşitli destekler sağladı. Bu zaman zarfında 200 milyon TL’yi aşan destek paketlerini devreye alan Büyükşehir Belediyesi, hem esnafa katkı sağlayan hem de vatandaşa destek olan projeleri peş peşe uygulamaya aldı. Ramazan ayında sadece mahalle bakkallarında geçerli olan destek çekleri ile hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bakkalların yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi; Kurban Bayramı’nda ayakkabıcı ve hazır giyim esnafı için, eğitim dönemi başında da kırtasiyeci esnafı için benzer uygulamaları devreye almıştı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim sosyal destek paketiyle yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde 3’er adet 100’er TL’lik 60 bin adet eğitim destek çekini uygulamaya sokan Büyükşehir Belediyesi, yine hem esnafın hem de çocukların yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahipleri, belediyeden alacakları destek çekleriyle kampanyaya katılan küçük esnaftan gönüllerince alışveriş yapabilecek.

“HER YÜREĞE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

‘Eğitim Sosyal Destek Çeki’ projesinin lansman toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güzel bir çalışmayla yine yüreklere dokunmaya devam edeceklerini söyledi. Pandemi sürecinin Türkiye ve dünyada birçok şeyi değiştirdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, süreçten ekonomik anlamda etkilenen insanların yaralarını sosyal yardımlarla sarmaya ve sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştıklarını ifade etti. İlk günden itibaren gıda paketleri, BESAŞ ekmekleri, pazar filesi, temizlik paketi, sıcak yemek hizmetleri, hijyen setleri ve c vitamini paketleri gibi önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine c vitamini tabağı, uzaktan eğitime destek kapsamında üniversite öğrencilerine de dizüstü bilgisayar desteği verdiklerini hatırlattı. Bu vesileyle 200 bini aşkın aileye ulaştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “38 bin aileye Ramazan sosyal destek çeki, 60 bin çocuğa Ramazan ve Kurban bayram giysi destek çeki verdik. Eğitim öğretim dönemi başlangıcında 20 bin çocuğa da 150’şer liralık eğitim sosyal destek çeki yardımında bulunmuştuk. Bursa Büyükşehir Belediyesi her zaman hem esnafının hem de vatandaşının yanında olmuştur. Bunu söylemde bırakmayıp eyleme döküyoruz. Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası ile yaptığımız protokol kapsamında, şimdi de 20 bin çocuğumuza 3’er adet 100’er TL’lik çek olmak üzere 60 bin kırtasiye çeki dağıtıyoruz. Yani ailelerimize katkımız ve esnafımıza desteğimiz, toplamda 6 milyon TL tutarına ulaşıyor. Bu da geçen yılın iki katı bir destek anlamına geliyor. En doğru yerlere ulaştırılması noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında gece gündüz demeden her bir aileye, eve, yüreğe dokunmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımızı abartma durumunda değiliz. Okulların açılmasında önce çocuklarımıza yapılacak olan kırtasiye yardımı, esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çocuklarımıza da zihin açıklığı diliyorum” dedi.

TOPLAM 202 MİLYON TL’LİK DESTEK

Bursa’da yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların Kart16 hizmeti ile kendi ihtiyacını kendisinin belirleyebildiğini anlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıldır düzenli olarak devam ettirdiği çalışmanın dönem dönem güncellendiğini de hatırlattı. Her bir müracaatın ekipler tarafından hassasiyetle incelendiğini belirten Başkan Aktaş, “Pandeminin ülkemizde görüldüğü 2020 Mart ayından bugüne kadar toplamda 202 milyon 700 bin TL’yi bulan bir sosyal destek vermiş olduk. Yine 20’şer bin ailenin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyerek, önemli bir çalışmaya imza attık. Bu süreçte kiracılarımızdan kira almama ya da yüzde 50 indirim yapma uygulamamız vardı. Bunların hepsi, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi finansmanından sübvanse ettiği çalışmalardır. Bu sayede yaklaşık 10 milyon TL kira desteği sağlamıştık. Yine toplu taşıma oranlarının ciddi düştüğü dönemde, özel halk otobüs esnafımıza 40 milyon TL’yi aşan sübvanse yaptık. Esnafa vergi ödemelerinde büyük kolaylık sağladık. Hem evlatlarımızı sevindirmek hem de esnafımıza destek olmak için bayrama özel hazırladığımız destek çeklerimiz sayesinde 25 bin çocuğumuz, en güzel giysileriyle bayram sabahına kavuştu. Esnafımıza bu kapsamda 7 milyon 500 bin TL’lik destek vermiş olduk” diye konuştu.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yapılan yardımların her geçen gün daha geniş kesimlere ulaşmasının ve tüm ilçelere yaygınlaştırılmasının esnafı mutlu ettiğini ifade etti. Çalışmalardan dolayı esnaf adına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür eden Bilgit, yardımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini temenni etti.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, yapılan çalışmalardan dolayı hem esnaf hem de vatandaşlar adına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

İşleyişle alakalı bilgilendirme yapan BURFAŞ Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz ise, bu sene ikincisi yapılan projedeki eksik ve aksaklıkların giderildiğini, vatandaşların da ‘herhangi başka bir ilçeye gitmeden’ bulunduğu bölgede çekleri kullanabileceklerini anlattı.