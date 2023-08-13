Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir’de sahne alan Oğuzhan Koç, 65 bin kişye konser verdi.NEVŞEHİR (İGFA) - Oğuzhan Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir’de yapılan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’ne katıldı.

Festival kapsamında sahne alan sanatçı, şarkılarını katılımcılarla birlikte seslendirdi.

65 bin kişinin izlediği konser bugüne kadar Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nin en kalabalık katılımcılı etkinliği oldu.