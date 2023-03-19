

Oğuzhan Mehmet Öter AK Partiden Aday Adayı Oldu

Çeşitli sportif ve sanatsal yönlerdeki aktifliği ile de dikkat çeken Oğuzhan Mehmet Öter, AK Parti Bursa Milletvekilliği için aday adayı oldu. Öter, 28. Dönem’de de aday adaylığını açıkladı.

Oğuzhan Mehmet Öter kimdir?

24.03.2000 tarihinde Ardahan Posof doğumlu olup 23 yaşındadır. 2006 yılından bu yana Bursa İnegöl’de ikamet etmektedir. İlköğrenimini İnegöl’de tamamladıktan sonra İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesini bitirdi. Şu anda Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisidir. 2013 yılında Ak Parti İnegöl lise teşkilatında siyasi hayatına başalayan Oğuzhan Mehmet Öter 2018 yılında Türkiye’nin en genç milletvekili aday adaylarından olarak 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde yerini aldı. Akabinde 2020 yılında Akdeniz Üniversitesi Üniak İktisadi ve İdari Bilimler başkanlığı ve Ak parti Antalya Gençlik Kolları il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Son olarak 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Üniak Başkanlığı yaptı. Çeşitli STK’ların kurucu üyeliğini yapan Oğuzhan Mehmet Öter şu an Ahyar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.