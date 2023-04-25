EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 26 Nisan Çarşamba günü Ankara THF Spor Kompkleksi'nde Portekiz ile oynayacağı maç öncesi Başantrenör Okan Halay ile oyuncular Ramazan Döne, Doruk Pehlivan ve Atakan Şirin'in katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.ANKARA (İGFA)- A Milli Takım Başantrenörü Okan Halay, "Çok önemli iki maç oynayacağız. İlki Portekiz ile ardından Kuzey Makedonya maçı. Portekiz takımı 2020'den sonra Dünya, Avrupa şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nda yer alan ekiplerden. Çok iyi çıkış yapan, trendi yüksek olan bir takım. Biz de takım olarak bunun bilincindeyiz. Şu anda çalışmalarımızı kesinlikle galibiyet üzerine yaptık. İki maçtan alacağımız bir galibiyet bizi tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na götürme fırsatını verecek bize. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yarınki maçtan galibiyet ile ayrılmak en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.

Milli oyuncu Ramazan Döne de, "Belki de hentbol tarihimizin en önemli maçına çıkacağız. Yaklaşık sekiz gündür kamptayız ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve maça odaklanacağız. İnancımız tam, tecrübeli takımız. Rakip takım Portekiz çok güçlü olabilir. Sahadaki mücadele sonunda kazanan takım belli olacak. Biz yarın son terimize, son nefesimize kadar mücadelemizi verip tarihte bir ilki başarmak istiyoruz. İnşallah da başaracağız. Bu ülke bayrak için mücadele ediyoruz. Bu açıdan kalbim kıpır kıpır. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nın çok defalar kenarından döndük. Ama bu defa öyle olmayacağını düşünüyorum. O heyecanı hep birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.

Doruk Pehlivan ise "Portekiz maçı hepimiz için çok önemli bir maç. Mental olarak, takım olarak hazır olduğumuzu, herkesin konsantre olduğunu düşünüyorum. Portekizliler inanılmaz iyi bir takım ama bazen çok çok şanssız olabiliyorlar. Konsantre bir takım da değiller. Cesur bir şekilde oynadığımızda Portekiz'e karşı kazanabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten milli oyuncu Atakan Şirin de "Rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun bu maçı almak için çıkacağız. Özellikle depremde kaybettiğimiz rahmetli kaptanımız Cemal Kütahya için önemli bir armağan olacağını düşünüyorum. Yarınki maçı alıp Avrupa Şampiyonası yolunda devam edeceğiz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Her şey güzel olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 26 Nisan Çarşamba günü Ankara THF Spor Kompleksi'nde Portekiz ile saat 18.00'de karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız Kanalı'nda canlı olarak yayınlanacak.

Millilerimiz gruptaki son maçını ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki A1 Arena SC BorisTrajkovski Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'nda canlı olarak yayınlanacak.