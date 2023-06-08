Tunceli'nin Munzur Dağları'nda bulunan iki yavru yaban keçisine Ovacık ilçesinde süt annesi bulan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaşam sürecek erginliğe ulaştıktan sonra yeniden doğaya salmaya hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - Tunceli Munzur Dağları Milli Park alanında kayadan düşmüş halde bulunan anne yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arazide sıkı denetim sağlayan ekipler yaban keçisinin düştüğü mevkide iki yavrusu bulunduğunu tespit etti. Acilen koruma altına alınan yavru yaban keçilerimiz biberonla beslenmeyi reddetmesi üzerine Tunceli'nin Ovacık ilçesine nakledilerek burada kendilerine süt annesi bulundu.

Süt anne, yavruları şefkatle sahiplenip besledi, hayata tutunmalarını sağladı.

Sağlık durumları gayet iyi olan yavru yaban keçilerinin yaşamlarını devam ettirebilecek erginliğe ulaştıktan sonra bulundukları bölgede tekrar doğaya salınması bekleniyor.