Bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Oktay Kaynarca, bu rolü ile gönüllere taht kurmuştu. Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümünü yine unutmadı. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde de izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi, müziklerinden efsane karakterlerine kadar büyük bir hayran kitlesine sahip.Mafya yapılanması ve faili meçhul cinayetlerini konu edinen Kurtlar Vadisi, replikleriyle sık sık sosyal medyada gündem oluyor.Dizinin başrol oyuncularıyla birlikte konsey üyeleri de unutulmazlar arasında yer alıyor.Her karakteriyle izleyicileri mest eden ve gönüllerde taht kuran dizinin en sevilen isimlerinden biri de hiç şüphesiz Süleyman Çakır.

19 yıl oldu

Rol gereği öldüğü bölümle izleyicileri büyük bir hüzne boğan Çakır, her yıl ölüm yıl dönümünde anılıyor.Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği karakter, 8 Nisan 2004'te öldürüldü. Bu yıl da hayranları tarafından anılan Süleyman Çakır'ı Kaynarca da unutmadı.

"Mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı"

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Kaynarca, yıllar önce oynadığı karakteri rahmetle anarak şu ifadeleri kullandı:"Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin."

HABER MERKEZİ