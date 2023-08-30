Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde okul bahçesinde görülen yılan paniğe sebep oldu.

Olay, sabah saatlerinde Muratlı Yavuz Sultan Selim Anaokulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde büyük bir yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine okul bahçesine gelen itfaiye, emniyet ve zabıta ekipleri, yılanı yakalamak için seferber oldu. Okul bahçesi ve civarı etraflıca taranırken, yılana rastlanmadı. Ekiplerin yılan aramasını, civardan geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.