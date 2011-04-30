İnegöl Belediyesi Za





İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Belediye Veterineri Mesut Karıman, dün okul kantinlerini denetlediler. Saat 11.30 yapılan denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimi Mesut Karıman, Zabıta Başkomiseri Lüftü Dalga ile zabıta memurları katıldı.

Yaklaşık 3 hafta önce başlattıkları denetimler kapsamında İnegöl merkezdeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki kantinlerin 36 tanesinin denetlendiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, "İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak işyeri denetimlerini ara vermeksizin devam ettiriyoruz. Bu denetimlerde gıda üreten ve satan yerler çok daha önem arz ediyor. Bugün de okullarımızdaki kantinleri İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile denetlemeye geldik. Kantinlerde bizler için önemli. Çünkü, binlerce öğrencimiz buralardan yiyecek, içecek temin ediyor. Dolayısıyla okul kantinleri, hijyenin çok iyi olması gereken mekanlardır. Onları yerinde görelim istedik. Bugün Yunus Emre Lisesi ile Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunun kantinini denetledik. Kantinlerimizin gayet temiz olması bizleri sevindirdi. İnşallah kötü örneklerle karşılaşmayız. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bizler gerekli denetimleri yapıyoruz ama okul idaresine önemli görevler düşüyor. Okul idareleri de bu tür denetimleri sık sık yaparlarsa, öğrencilerimize daha iyi hizmet ve hijyenik bir ortam sağlarlarsa başarılı olunur. Ben işini ve görevini titizlikle yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu denetimlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Yaklaşık 3 hafta önce başlayan denetimlerimiz de 36 tane kantin denetlendi. 6 okulumuzun kantini kaldı" dedi.