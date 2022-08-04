Artan maliyetler nedeniyle okul servis ücretlerine yeni eğitim öğretim yılında en az yüzde 40 zam gelmesi bekleniyor.

Artan maliyetler nedeniyle okul servis ücretlerine yeni eğitim öğretim yılı öncesi en az yüzde 40 zam ihtimali velileri endişelendiriyor. Yeni fiyatın belirlenmesi için yapılacak UKOME toplantısı bu ayın sonunda. Şu anki mevcut tarifede alt limit olan 0-1 kilometre arası aylık 554 lira olarak fiyatlandırılırken, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılıyor

Eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, veliler okul servis ücretlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz nisan ayında yaklaşık yüzde 40 zam uygulanan okul servisi ücretlerine, eğitim-öğretim dönemi başında da en az yüzde 40 zam bekleniyor. Mevcut tarifede yıllık en az 4 bin 712 lira olan servis ücreti böylece 6 bin 600 liraya yükselecek. Okul servisi ücretleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıyla belirlenirken, ücret belirlenme aşamasında çeşitli maliyet kalemlerindeki artışlar dikkate alınıyor. Şu anki mevcut tarifede en alt limit olan 0-1 kilometre arası aylık 554 lira olarak fiyatlandırılırken, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılıyor. Ayrıca okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin servislerinde rehber personel zorunluluğu bulunuyor.