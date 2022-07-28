

Okulda mahsur kaldı

İnegöl'ün Turgutalp Anadolu Lisesi bahçesine giren öğrenci, okulun bahçesinde mahsur kaldı. 112’yi arayan genç, Polis ve İtfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay Turgutalp Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okulun öğrencisi Yusuf A.(16), okulun açık kalan otomatik kapısından bahçeye girdi. Bir süre bahçede dolaşan genç, tekrar geri çıkmak istediğinde otomatik kapı kapandı. Yüksek olan kapının üzerinde çıkamayan genç, okulun bahçesinde mahsur kaldı. Genç bir süre sonra 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Okul yönetimi tarafından kapı açıldı. Polis ekiplerinin sorusu üzerine, okuluna girip dolaştığını söyledi. Polis ekipleri, çevrede herhangi bir hırsızlık konusunun olup olmadığını tespit etmek için incelemede bulundular. Gencin heyecan aramak amaçlı okul bahçesine girdiğini tespit eden ekipler, genci ailesine teslim ettiler.