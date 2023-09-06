Tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül’de başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı Balıkesir’de başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Uyum programı için okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri; okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademedeki öğrencilerden bir hafta erken buluştu.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü eşliğinde Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulunu ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren eşliğinde Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Uyum Haftası" programı dahilinde 1. sınıf öğrencilerinin ilk hafta heyecanlarına ortak oldu. Öğretmenler odasını da ziyaret eden Tatlı, Mesleki Çalışma dönemi programını öğretmenlerle birlikte değerlendirdi.

Okul öncesi, ilkokul ve 9’uncu sınıf öğrencileri için yeni başladıkları okul hayatlarına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak ve okula aidiyet duygusunu kazandırmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula uyum rehberi hazırlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Uyum süreci; eğitimin önemli paydaşlarından ailelerimiz, okula başlama heyecanı yaşayan öğrencilerimiz ve öğrencilerimizin kalplerine dokunarak her daim üstün gayret gösteren öğretmenlerimiz ile birlikte ilimizde başarılı bir şekilde sürdürülüyor. 11 Eylül’de tüm sınıf ve kademelerde başlayacak olan yeni eğitim öğretim döneminin eğitim camiamız açısından hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.