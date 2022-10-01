Saadet Partisi Halkla İlişkiler Başkanı İsmail Ergün, İnegöl’deki bazı okullarda yapılan zamansız tadilatların öğrenci, veli ve eğitimcileri sıkıntıya soktuğunu belirterek çalışmaların doğru zamanlama ile yapılması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı her yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine bu yıl da devam etti. Mahalle teşkilatları merkez ve kırsal mahallelerde ziyaretlerini sürdürürken Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ve yönetimi ise Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile şube müdürlerini ziyaret etti.

Yapılan ziyaretler ve gerçekleştirilen istişareler sonrasında eğitim camiasında yaşanan aksaklıklarla ilgili Saadet Partisi Halkla İlişkiler Başkanı İsmail Ergün’den açıklama geldi.

Ergün açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

ZAMANSIZ BAŞLANAN TADİLATLAR SORUNLARA NEDEN OLDU

“2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İnegöl’ümüzde 203 okulda 60 bin civarında öğrencimiz için ders zili çalmış oldu. Saadet Partisi olarak her yıl düzenli olarak yaptığımız okul ziyaretlerimizi yine bu yıl da gerçekleştirmiş olduk. Mahalle teşkilatlarımız, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mahallelerindeki okulları ziyaret ettiler. Okul idarecileri ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ederek onlara hediye takdim ettiler. Ayrıca Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak biz de ilçe başkanımız Hasan Eroğlu ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve Şube müdürlerimizi ziyaret ederek yeni eğitim öğretim dönemini tebrik ettik. Gerek bizlerin gerekse mahalle teşkilatlarımızın yaptıkları ziyaretlerde eğitim öğretim ile ilgili birçok konuyu istişare ettik, birçok sorunu yerinde görmüş olduk. Özellikle İnegöl’ümüzde bazı okullarımızın tadilata girmesi sebebiyle diğer okullara kaydırılan öğrenciler ciddi sıkıntı oluşturmuş durumda. Bu durumdan idareci ve öğretmenler hoşnut olmadığı gibi veli ve öğrenciler de ciddi sıkıntılar çekmekte. Depreme dayanıklılık için yapılan güçlendirmeler elbette faydalı ve gereklidir. Ancak özellikle birçok okulda bu çalışmaların zamanlaması ve hızıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu gördük. Böyle bir çalışmanın büyük kısmının aslında yaz tatili zamanında yapılması gerekirken bazı okullarımızda halen daha çalışmaların başlamamış olduğunu görüyoruz.”

ENFLASYON SERVİS KULLANIMI SÜRECİNİ KRİZE SOKTU

“Yine diğer bir sıkıntı okul servisleriyle ilgili. Servis sektörü anladığımız kadarıyla yüksek enflasyonun ve maliyetlerin artmasıyla ciddi bir krize girmiş durumda. Özellikle İnegöl gibi aynı zamanda bir sanayi şehrinde hem sabah işçi servisi hem de okul servisi ihtiyacı olduğu gözetildiğinde mevcut sayıdan kat be kat fazla araca ihtiyaç olduğu aşikardır. Veliler ise yüksek servis ücretleri sebebiyle sıkıntı yaşamaktadır. Birçok veli öğrencisini kendisi okula bırakmaya çalışınca bu sefer de okul etrafında özellikle akşam öğrenci alma saatlerinde büyük bir karmaşa yaşanmaktadır. Bazı okulların etrafında yapılan altyapı kazıları sebebiyle durum daha da sıkıntılı hale gelmiştir.”

SİGARA ALKOL NORMALLEŞTİ UYUŞTURUCU YAYGINLAŞIYOR

“Bu ana kadar bizlere iletilen maddi ve teknik yetersizlikleri dile getirdik ancak bugün en önemli sorunumuzun çocuklarımızın ve gençlerimizin ahlaki çöküntüsü olduğunu söylemeliyiz. Orta ve Lise kısımlarında sigara ve alkolün normalleştiği, uyuşturucu kullanımının sürekli yaygınlaştığı bir ortamda maalesef öğretmenlerimiz disiplinsiz ve gayri ahlaki tavırlardan dolayı sıkıntı çekmekteler. Saadet Partisi olarak eğitim ve öğretimde pansuman tedbirlerle çözüme ulaşılamayacağını, köklü bir sistem değişikliği gerektiğini ve bu değişikliğin sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, RTÜK kurumundan tutun da Kültür Bakanlığına kadar birçok kurumla entegre olarak yürümesi gerektiğini ifade ediyoruz. Maalesef mevcut hükümetin döneminde yetişen neslimizin yaşadığı manevi erezyonun artık neticelerini daha net gördüğümüz bugün artık silkelenmeli ve yanlış giden ne varsa toplum olarak dur demeliyiz. “Önce Ahlak ve Maneviyat” temel ilkesi olan Saadet Partisi olarak yeni eğitim ve öğretim döneminde bu sorunların çözülmesini, kalıcı ve köklü adımlar atılmasını temenni ediyor, tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını tebrik ediyoruz.”