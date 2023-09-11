2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla bugün öğrenciler okulun yolunu tuttu. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 60 olduğu gözlendi.

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2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. E-5 karayolu Kartal mevkiinde de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.