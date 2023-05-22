Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 16 Haziran'da kapanacağını, herhangi bir uzatmanın söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Özer, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs'ta eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - TRT Haber'de konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanacağı tarih olan 16 Haziran ile iglili herhangi bir uzatmanın olmadığını duyurdu.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri dolayısıyla afet bölgesinde 1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında iki aylık telafi eğitim programı yapacaklarını açıklayan Bakan Özer, öğrencilerin istedikleri ilde bu eğitimi alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Olağanüstü hallerde eğitim normalleştirilmeden hayatın normalleşmeyeceğine işaret eden Bakan Özer, bu yaklaşımda 'her yerde ve her şartta eğitim' mottosuyla deprem bölgesindeki çocukları travmalı ortamdan kurtarıp öğretmenleriyle buluşturmayı merkezlerine aldıklarını söyledi.