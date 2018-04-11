Kaymakam Ali Akça, beraberinde eşi Ferahil Akça ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ile birlikte Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu bünyesinde açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti. Ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, “5 Şubat 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü´nün yürüttüğü Okuma Yazma Seferberliğine İnegöl genelinde 5 Mart 2018 tarihinde başlatılmıştı. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın taraması okullarımızdan yararlanarak yapıldı. Tarama sonucunda tespit edilen vatandaşlarımızın büyük bölümü bayanlardan oluştuğu görüldü. Taramalarda 956 bayan 98 erkek toplam bin 54 kursiyere okuma yazma kursu verilmeye başladı. Bin 54 kursiyerimize eğitim vermeleri için 93 sınıf oluşturduk. 38 kurs merkezinde halen eğitimler devam etmekte. Bu kurslarımız 11 Mayıs 2018 tarihinde kurslarımız sona erecek” dedi.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK

Bilican konuşmasını şöyle sürdürdü: “Okuma yazma bilmeyen bir insanın resmi ve özel işlerini takip edemediğini, başkasına bu konularda sürekli muhtaç olduğunu söyledi. Biz bu vatandaşlarımızı muhtaç olmaktan kurtarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşlerinin himayesindeki kurslarla İnegöl´de 1054 kursiyerimizi okur yazar yapacaklarını söyledi. Halkımıza buradan bir müjde daha vermek istiyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okuma yazma seferberliğinin kapsamını genişletiyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekiplerini kurdu. Merkez mahaller dışındaki tüm mahalleler gezilip diploma veya okur-yazar belgesi sahibi olmayan; fakat okuma yazma bilenleri de tespit edeceğiz. Bu vatandaşlarımıza oturduğu mahallede bir sınav yapacağız. Okuma yazma bilenlere sertifika düzenleneceğiz. Okuma yazma bilmeyenler ise oturdukları yerleşim yerinde kursiyer sayısına bir kişi bile olsa kurs düzenleyeceğiz.

BİZ BÜYÜK BİR DEVLETİZ

Kaymakamı Ali Akça ise, “Biz büyük bir devletiz. Ülkemizin 20 milyon öğrencisi var. Bu nüfus birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Bu rakamlara rağmen geçmişte okula gidememiş farklı sebeplerden dolayı öğrenimini tamamlayamamış vatandaşlarımıza da kucak açıyoruz. İnegöl´de okuma yazma seferberliği konusunda yapılan çalışmalar çok başarılı. Çok kısa sürede 1000 kursiyer rakamı aşıldı. Yeni başlattıkları çalışma ile bu rakamın katlanacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle kursiyer olarak katılanları tebrik ediyorum” diye konuştu.